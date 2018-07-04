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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 57 из 58«1...55565758»
Куратор темы: yudjin
* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
) или уже после чемпионата?


я то не употребляю.
одна банка на игру. пенного.
а аким деревни ко мне 1 числа заходил. в ок.
значит живой.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это точно. вариант что надо.
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1221
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.07.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
В 1/4 лучше

Не, играть должны те, кто туда прошёл, это справедливо. Но должны именно играть! а не отбывать до пенальти. За эдакую манеру итальянцев многие не любили, их излюбленная тактика, резинщики.
Это вообще извечный спор что в футболе первично - стратегия и тактика или искусство. По мне так должен быть разумный баланс, его кстати сборная Швеции умело демонстрирует, зря вы на неё буром накатываете). Надеюсь и сборная России, не теряя в стратегии, подтянет игровую составляющую до смотрибельной.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почитал что там всякие дойче велле, цайтунги пишут.
ну которые вылетили. слабаки. так им обидно. что слов нет.
сильнейшие идут дальше.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5161
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.07.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
не употребляю.
одна банка на игру. пенного

Стесняюсь спросить. :oops: Трехлитровая? :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5161
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.07.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А мне шведы понравились. И в групповом и далее. Бельгийцы и хорваты тема, ну и французы в последней игре подарили симпатию. Ну и Уругвай.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Стесняюсь спросить


не. не так. беру три. 05 на вечер.
утром встаю . смотрю . две нетронутых.
так трогательно. и такая радость . на душе.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.18 - 08:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще один день. без матчей.
ритм потерян. тяжело.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.18 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на душе. много мыслей в голове.
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5728
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.07.18 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

У меня только две мысли в голове...
1. Хочу что б бельгия без совестно разорвала бразилию
2. Россия своей скучной игрой порвала в сухую хорватию
;-) :lol:
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
1. Хочу бразилию
2. Россия


по первому пункту. тут все понятно.
по второму тоже. надеюсь так и будет.
хотя в в реальности почему то все наоборот.
сто процентов.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, по второму пункту.
пункту.
в этот раз это не сработает.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
потом. хоть Швеция. хоть Англия.
без разницы.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5161
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Цитата:
Vital:

Российское ГБ работает. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5161
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мундидаль продолжается.
Ай, красавы братишки. 8-)
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