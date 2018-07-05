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§ NG.kz
Авралы начинаются с законов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33064
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.18 - 08:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рудненском детском саду № 14 в понедельник, 2 июля, мы рассчитывали застать разгар строительных работ. Больше половины срока, который договором госзакупок отведен на капитальный ремонт яслей-сада, позади, а на объекте (глубоко после обеда) трудились неспешно три человека. Спешат и волнуются другие - заказчик, эксперт технадзора, даже заместитель акима города. В принципе, как показывает анализ ситуации, она была вполне предсказуемой и исключением из правил не является. Потому что она - живая иллюстрация к закону о госзакупках в действии.
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* Инквизитоp
Re: Авралы начинаются с законов
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 05.07.18 - 08:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обьясню, а то садик со стороны белый и пушистый. Есть несколько способов провести госзакупку. Первый запрос ценовых предложений. поставщик показывает лицензию и цену. На основе меньшей цены выбирается поставщик. Второй тендер. Заказчик готовит тендерную документацию, намечается пакет документов, которые должен предоставить потенциальный поставщик, требование к специалистам. Так же можно предусмотрен обеспечение договора, которое в случае проблем можно будет не вернуть. Садик подумал, зачем нам возиться с тендером, проведем ценовое и парится не будем, все равно у нас есть конторка под боком, которая сможет вместо экономии отвесит нам в карман. Но выиграл не тот.
Срок еще два месяца, насколько я понял, если победитель не успеет, то его в недобросовестных на 2 года. Плюс штрафы. Так что он думаю в последний месяц поднажмет. Как это делают 90 процентов поставщиков. Не думаю что садик в первый раз подобную закупку проводит и не знает про это.
В данном случае, по чисто субьективному мнению, поставщик отказал в 30 процентах и газетой просто решили его предупредить.
Все ясно будет 1 сентября.
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* Инквизитоp
Re: Авралы начинаются с законов
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 05.07.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашел закупку (кому интересно - https://www.goszakup.gov.kz/ru/announce/index/2345256?tab=general )
По существу - предусмотрено обеспечение договора в размере 3 процента, если поставщик не исполнит договор, он ничего не заработает и потеряет кроме косвенных затрат на материалы, зп сотрудников и прочее подобное еще и более 2 млн он отдаст садику. Так же много ошибок непосредственно со стороны заказчика. включая довольно таки серьезные.
А теперь поподробнее:
1. в Конкурсной документации (КД) предусмотрено предоставление технической спецификации (ТС) (п.16.2 КД), а само объявление сформировано так, что предоставление ТС не предусмотрено. Этим фактом воспользовалось большинство поставщиков, включая победитель. По факту садик должен был отклонить почти всех, но они пошли на серьезное нарушение
2. По закупке было сформированно дополнительное предложение(ДС), которое не несет никакой информации, т.е. п.1.1 ДС пустой, однако именно в нем должны быть сведения ради которого и заключается ДС.
3. Квалификационных требований никаких к потенциальным поставщиков садик не выставляет, однако он это мог забить в раздел 3 КД. НА деле он просто запросил только сведения о квалификации поставщика, не выставляя к нему ровным счетом ничего.
4. Непосредственно в договоре (который подписывает поставщик) отсутствует приложение 2 (ТС), хотя в тексте договора имеется множество ссылок на него.
5. Окончательный вариант договора подписан 27 апреля, с учетом того, что поставщику надо закупить необходимое оборудование и материалы для ремонта, началом смело можно считать конец мая, начало июня. То есть прошло грубо говоря треть срока исполнения. Судить поставщика по этому сроку нельзя.
В сухом остатке имеем;
1. Закупку объявленную с кучей противоречий внутри объявления
2. Кучу упущенных возможностей к выставлению требований к потенциальным поставщикам
3. Рассмотрение поставщиков проходило через одно место
4. Договор составленный по технологии, "зачем составлять и что-то придумывать, нажмем на кнопку "загрузить шаблон" и готово."
А так конечно - ясли сад молодцы! поставщик плохой! Не верьте словам "бедных" заказчиков, перепроверяйте каждое слово.

[Исправлено: Инквизитоp, 05.07.2018 - 10:56]

[Исправлено: Инквизитоp, 05.07.2018 - 11:03]
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§ Сыкымы
Re: Авралы начинаются с законов
Сыкымы


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Сообщений: 150
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.07.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это хорошо, что вы так профессионально разбираетесь в этом вопросе. Но откуда эти тонкости может знать заведующая детским садом? С какого перепуга она должна заниматься госзакупками по капремонту здания, если детсад принадлежит акимату Рудного? Там-то, наверняка, есть специалисты и по строительству, и по госзакупкам. Вот только всю ответственность за госзакуп вы свалили на заведующую, а горакимат в стороне.
Цитата:
Инквизитоp:
А так конечно - ясли сад молодцы! поставщик плохой! Не верьте словам "бедных" заказчиков
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* Инквизитоp
Re: Авралы начинаются с законов
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 05.07.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Но откуда эти тонкости может знать заведующая детским садом? С какого перепуга она должна заниматься госзакупками по капремонту здания, если детсад принадлежит акимату Рудного

Я не стал лезть в дебри ТС (а там уж поверьте разгуляться есть где), я сказал лишь то что выставили на виду. Мое мнение есть серьезное нарушение в плане допуска потенциальных поставщиков к закупки, а именно допустили поставщиков без ТС. Элементарно прочитать КД, которую подписали 3 (!) члена комиссии, а потом на основании этой же КД допускать поставщиков без ТС.
Допустим заниматься госзакупками она не должна (хотя незнание закона не освобождает от ответственности), но читать документы которые подписывает, она обязана.
Просто если у себя косяков вагон и маленькая тележка, зачем звать газету и выставлять поставщиков на всеобщее обозрение плохими? Поставщик из Алматы, должен перевезти оборудование и людей сюда, договорится со всеми и приступить к работе. Время еще 2 месяца, еще грубо говоря ничего не еще до конца не ясно, а его уже выставляют недобросовестным.
Чисто ради спортивного интереса, зайдите в закупку и посмотрите как составлена ТС, если можно ее действительно так назвать и скажите что конкретно нарушил поставщик, кроме мнения заведующей о том, что он не успеет к сроку?
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