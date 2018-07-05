Инквизитоp Re: Авралы начинаются с законов #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 75

Регистрация: 18.09.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:45 Нашел закупку (кому интересно - https://www.goszakup.gov.kz/ru/announce/index/2345256?tab=general )

По существу - предусмотрено обеспечение договора в размере 3 процента, если поставщик не исполнит договор, он ничего не заработает и потеряет кроме косвенных затрат на материалы, зп сотрудников и прочее подобное еще и более 2 млн он отдаст садику. Так же много ошибок непосредственно со стороны заказчика. включая довольно таки серьезные.

А теперь поподробнее:

1. в Конкурсной документации (КД) предусмотрено предоставление технической спецификации (ТС) (п.16.2 КД), а само объявление сформировано так, что предоставление ТС не предусмотрено. Этим фактом воспользовалось большинство поставщиков, включая победитель. По факту садик должен был отклонить почти всех, но они пошли на серьезное нарушение

2. По закупке было сформированно дополнительное предложение(ДС), которое не несет никакой информации, т.е. п.1.1 ДС пустой, однако именно в нем должны быть сведения ради которого и заключается ДС.

3. Квалификационных требований никаких к потенциальным поставщиков садик не выставляет, однако он это мог забить в раздел 3 КД. НА деле он просто запросил только сведения о квалификации поставщика, не выставляя к нему ровным счетом ничего.

4. Непосредственно в договоре (который подписывает поставщик) отсутствует приложение 2 (ТС), хотя в тексте договора имеется множество ссылок на него.

5. Окончательный вариант договора подписан 27 апреля, с учетом того, что поставщику надо закупить необходимое оборудование и материалы для ремонта, началом смело можно считать конец мая, начало июня. То есть прошло грубо говоря треть срока исполнения. Судить поставщика по этому сроку нельзя.

В сухом остатке имеем;

1. Закупку объявленную с кучей противоречий внутри объявления

2. Кучу упущенных возможностей к выставлению требований к потенциальным поставщикам

3. Рассмотрение поставщиков проходило через одно место

4. Договор составленный по технологии, "зачем составлять и что-то придумывать, нажмем на кнопку "загрузить шаблон" и готово."

А так конечно - ясли сад молодцы! поставщик плохой! Не верьте словам "бедных" заказчиков, перепроверяйте каждое слово.



[Исправлено: Инквизитоp, 05.07.2018 - 10:56]



[Исправлено: Инквизитоp, 05.07.2018 - 11:03]