Инквизитоp Re: Авралы начинаются с законов #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 73

Регистрация: 18.09.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:00 Обьясню, а то садик со стороны белый и пушистый. Есть несколько способов провести госзакупку. Первый запрос ценовых предложений. поставщик показывает лицензию и цену. На основе меньшей цены выбирается поставщик. Второй тендер. Заказчик готовит тендерную документацию, намечается пакет документов, которые должен предоставить потенциальный поставщик, требование к специалистам. Так же можно предусмотрен обеспечение договора, которое в случае проблем можно будет не вернуть. Садик подумал, зачем нам возиться с тендером, проведем ценовое и парится не будем, все равно у нас есть конторка под боком, которая сможет вместо экономии отвесит нам в карман. Но выиграл не тот.

Срок еще два месяца, насколько я понял, если победитель не успеет, то его в недобросовестных на 2 года. Плюс штрафы. Так что он думаю в последний месяц поднажмет. Как это делают 90 процентов поставщиков. Не думаю что садик в первый раз подобную закупку проводит и не знает про это.

В данном случае, по чисто субьективному мнению, поставщик отказал в 30 процентах и газетой просто решили его предупредить.

Все ясно будет 1 сентября.