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§ NG.kz
Авралы начинаются с законов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33063
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.18 - 08:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рудненском детском саду № 14 в понедельник, 2 июля, мы рассчитывали застать разгар строительных работ. Больше половины срока, который договором госзакупок отведен на капитальный ремонт яслей-сада, позади, а на объекте (глубоко после обеда) трудились неспешно три человека. Спешат и волнуются другие - заказчик, эксперт технадзора, даже заместитель акима города. В принципе, как показывает анализ ситуации, она была вполне предсказуемой и исключением из правил не является. Потому что она - живая иллюстрация к закону о госзакупках в действии.
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§ Инквизитоp
Re: Авралы начинаются с законов
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 05.07.18 - 08:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обьясню, а то садик со стороны белый и пушистый. Есть несколько способов провести госзакупку. Первый запрос ценовых предложений. поставщик показывает лицензию и цену. На основе меньшей цены выбирается поставщик. Второй тендер. Заказчик готовит тендерную документацию, намечается пакет документов, которые должен предоставить потенциальный поставщик, требование к специалистам. Так же можно предусмотрен обеспечение договора, которое в случае проблем можно будет не вернуть. Садик подумал, зачем нам возиться с тендером, проведем ценовое и парится не будем, все равно у нас есть конторка под боком, которая сможет вместо экономии отвесит нам в карман. Но выиграл не тот.
Срок еще два месяца, насколько я понял, если победитель не успеет, то его в недобросовестных на 2 года. Плюс штрафы. Так что он думаю в последний месяц поднажмет. Как это делают 90 процентов поставщиков. Не думаю что садик в первый раз подобную закупку проводит и не знает про это.
В данном случае, по чисто субьективному мнению, поставщик отказал в 30 процентах и газетой просто решили его предупредить.
Все ясно будет 1 сентября.
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