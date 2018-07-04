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§ NG.kz
Назарбаев подарил мотоцикл чемпиону Паралимпийских игр Колядину
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33061
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент посетил новый паралимпийский тренировочный центр в Астане, где встретился со спортсменами и их наставниками. Во ремя визита он вручил Александру Колядину памятный подарок за достижения в спорте – мотоцикл марки Harley Davidson.
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§ Vital
Re: Назарбаев подарил мотоцикл чемпиону Паралимпийских игр...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5727
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А слез то сколько было месяц назад Вот вам пожайлуста. Все решилось хорошо. И деньги в кармане и подарков куча.
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§ 1234
Re: Назарбаев подарил мотоцикл чемпиону Паралимпийских игр...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 678
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 04.07.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, Елбасы!
Красавчег!!! ;-)
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§ Артем Марусич
Re: Назарбаев подарил мотоцикл чемпиону Паралимпийских игр...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 28
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 04.07.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крутой подарок.
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