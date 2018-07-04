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§ NG.kz
Дело о драке возле клуба West: свидетель подтвердила, что у потерпевшего была крупная сумма денег
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33061
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во вторник, 3 июля в суде Костаная № 2 продолжили допрос свидетелей по делу о драке возле ночного клуба West. Подсудимый Дамир ЕСЫМГАЛИЕВ обвиняется в ограблении Жаслана РАМАЗАНОВА во время драки. Суд допросил администратора ночного клуба.
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§ Menden1968
Re: Дело о драке возле клуба West: свидетель подтвердила, что у...
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесятся бесы от безделия вот и морды друг другу бьют........Браво!!!!

“Я сегодня гуляю, друг приехал из Америки”

Надо так попробывать погулять друг приедет из Талапкера....вот дадим жару может и в газету попадём..
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