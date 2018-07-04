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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 99
Регистрация: 28.05.18
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|Отправлено: 04.07.18 - 19:57
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|Вчера по новостям услышал информацию,что в Костанае будет построен ещё один Ледовый дворец стоимостью 4,6 млрд,ещё раз МИЛЛИАРДА тенге! Строить будет чешская фирма. У меня только один вопрос. ЗАЧЕМ??? Может лучше на эти деньги построить 10 садиков для детей??
Создание качественного льда, это целая наука, на водопроводной воде, где используют горячую и холодную хорошие результаты не покажешь. На катке вода должна быть чистой, мягкой, с минимальными примесями железа (артезианские скважины, родниковая, высокогорные источники), поэтому опытные "ледовары", предварительно исследуют химически состав воды. Чтобы готовить высококлассных спортсменов, конечно нужен высококачественный лёд, в данном случае специализированный крытый ледовый дворец, те же дети будут заниматься конькобежным спортом, фигурным катанием, хоккеем, ну и для массовое катание для граждан можно использовать. На счёт стоимости, по затратам более грандиозные проекты были, так в Алма-Ате строительства ледового дворца «Алматы Арена» составила 38,5 миллиарда тенге, ледового дворца «Халык Арена» 23,4 миллиарда тенге, ввели в эксплуатацию в 2016 году, а в 2017 там провели 28 зимнюю Универсиаду.
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