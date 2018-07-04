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§ NG.kz
МОН засекретило рейтинг школ по результатам ЕНТ, чтобы избежать давления на педагогов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33060
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сагадиев подтвердил, что ему действительно поступают звонки из региональных акиматов, которые соревнуются в поисках лучших из лучших в результатах тестирования.
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§ bgb
Re: МОН засекретило рейтинг школ по результатам ЕНТ, чтобы...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3835
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 04.07.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молодец, здравая мысль!
а то некоторые на этом должность получили и даже ставили это себе в заслугу... в то время, как другие из желания хорошо отчитаться, шли даже на служебный подлог 8-)
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