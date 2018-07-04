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§ NG.kz
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33059
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера по новостям услышал информацию,что в Костанае будет построен ещё один Ледовый дворец стоимостью 4,6 млрд,ещё раз МИЛЛИАРДА тенге! Строить будет чешская фирма. У меня только один вопрос. ЗАЧЕМ???
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§ dandiv
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 601
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 04.07.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
северо-западный район?
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§ Козлов я
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 198
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.07.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Северо-запад - это святое... Визитная карточка акима (вместе с обрезанными деревьями).
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§ Алиса
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4197
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.07.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так места для ярмарок надо увеличивать - странный вопрос....
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§ Обликоморале
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5157
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.07.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
+ очередной грандиозный распил. С 10 садиков это будет посложнее. Да и не столь они видимо нужны, растущему городскому населению.
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§ 211
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
211


(Пользователи)
Сообщений: 2294
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.07.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Зачем в чужой карман то лезть?
Может автор отдаст все свои деньги, которые тратит на автомобили, на рестораны, на дни рождения и прочее прочее, в фонд детям?
Вопрос поставлен именно так..
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§ Сергей_я
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2503
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.07.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
+ очередной грандиозный распил. С 10 садиков это будет посложнее. Да и не столь они видимо нужны, растущему городскому населению.

так же как и с асфальтом. Вроде куча дорог не сделанных, во дворах, переулках, а ремонтируют одни и те же, которые, по сравнению с теми, что внутри города, идеальны. Видать проще откатить с ремонта какой-нибудь Абая, чем с 100 проулков/дворов, где асфальта никогда и не было, или клали его вместе с фундаментом зданий домов.
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§ yudjin
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5415
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.07.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ЗАЧЕМ???

А как вы собираетесь растить спортсменов, олимпийскую замену например Чемпиону мира Кузину Денису? Сказано же в нашей области пол года зима, поэтому зимними видами спорта надо усиленно заниматься. Но зима то у нас непростая.. а суровая.. и чиновники ж..у морозить на лыжне или катке на ГАИ 4 раза в неделю не собираются...они её в теплом лехусе за народные деньги возят. А дети между тем с 6 -ти лет занимаются на улице. Знаю не по наслышке, так как ребенок уже 2 года увлечен конькобежным спортом. Всё бы ничего... и привыкнуть можно к морозу, и силы для сопротивления ветру найти... но ведь случаются и соревнования республиканские, где выращенные на крытом льду катка Алау в Астане (так называемый быстрый лёд), не нюхавшие на льду морозного утреннего воздуха, легко делают наших. А чем жители писаной торбы - Астаны, лучше наших детей?
Так что полноценный крытый конькобежный стадион нужен, так как существующий ледовый дворец он для шорт-трека и хоккея в самый раз.
Другое вопрос, шо вздумалось его возводить у чёрта на куличках... и дорога займет практически час туда и час обратно.
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§ Сабыр
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
существующий ледовый дворец он для шорт-трека

Тогда конечно под каждый вид нужно строить.. А дет сады могут и подождать,нам чемпионов надо тренить.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=769854&topic_id=34890&forumid=1&1530700295
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§ yudjin
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5415
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.07.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Тогда конечно под каждый вид нужно строить..

а шо ты не возмущался многомиллионными стройками, ремонтами и реконструкциями стадиона для футболёров? и ежегодной прорвой бездонной трубы без ощутимого выхлопа в виде клуба. В коньках по крайней мере мы имеем Чемпиона МИРА... а в футболе с затратами в разы больше о таком будет мечтать только неадекватный.
Ну а с садами, если верить форумчанину Витьку, уже все в полном порядке.
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§ лимон
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 719
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.07.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Вчера по новостям услышал информацию,что в Костанае будет построен ещё один Ледовый дворец стоимостью 4,6 млрд,ещё раз МИЛЛИАРДА тенге! Строить будет чешская фирма. У меня только один вопрос. ЗАЧЕМ??? Может лучше на эти деньги построить 10 садиков для детей??"

по каким новостям?
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