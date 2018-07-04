yudjin Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае #7





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5414

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:05 Цитата: ЗАЧЕМ???

А как вы собираетесь растить спортсменов, олимпийскую замену например Чемпиону мира Кузину Денису? Сказано же в нашей области пол года зима, поэтому зимними видами спорта надо усиленно заниматься. Но зима то у нас непростая.. а суровая.. и чиновники ж..у морозить на лыжне или катке на ГАИ 4 раза в неделю не собираются...они её в теплом лехусе за народные деньги возят. А дети между тем с 6 -ти лет занимаются на улице. Знаю не по наслышке, так как ребенок уже 2 года увлечен конькобежным спортом. Всё бы ничего... и привыкнуть можно к морозу, и силы для сопротивления ветру найти... но ведь случаются и соревнования республиканские, где выращенные на крытом льду катка Алау в Астане (так называемый быстрый лёд), не нюхавшие на льду морозного утреннего воздуха, легко делают наших. А чем жители писаной торбы - Астаны, лучше наших детей?

Так что полноценный крытый конькобежный стадион нужен, так как существующий ледовый дворец он для шорт-трека и хоккея в самый раз.

Другое вопрос, шо вздумалось его возводить у чёрта на куличках... и дорога займет практически час туда и час обратно.