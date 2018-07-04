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§ NG.kz
Ушедший в самоволку россиянин двадцать лет скрывался в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33058
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жена разыскиваемого россиянина долгое время совместно проживала в Денисовском районе с местным мужчиной - таким же, как и она, переселенцем из России. В результате экспертизы выяснилось, что документы он выкрал у своего сослуживца и подделал.
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§ Алиса
Re: Ушедший в самоволку россиянин двадцать лет скрывался в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4197
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.07.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мужчину экстрадировали в Россию, где с .....

чё, теперь ему армия снова светит ? 8-) 8-) 8-)
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§ Горожанин_kst
Re: Ушедший в самоволку россиянин двадцать лет скрывался в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1221
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.07.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
чё, теперь ему армия снова светит ?

)))гр-р-ражданские....)))
дисбат, а не армия такому "сочню", но в данном случае, за давностью лет, по решению военного суда зону обычную топтать пойдёт
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§ Обликоморале
Re: Ушедший в самоволку россиянин двадцать лет скрывался в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5157
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.07.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашли ''прреступника'' :lol: Пусть сначала выяснят причину самоволки, хотя кому это надо. Поди из учебки тикал во время второй чеченской или от банальной дедовщины. Конечно это его не красит как мужика, но 20 лет. Ахаха. Достаточно адм. штрафа.
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§ 1234
Re: Ушедший в самоволку россиянин двадцать лет скрывался в...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 677
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 04.07.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Достаточно адм. штрафа.

так и будет! ;-)
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§ Обликоморале
Re: Ушедший в самоволку россиянин двадцать лет скрывался в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5157
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.07.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1234:

Хотя ''наболтать'' срок могут, там еще подделка доков. И по нашему законодательству он тоже преступник.
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