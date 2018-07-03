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≡ Второе за день назначение акима - сменился первый руководитель в Карабалыкском районе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Второе за день назначение акима - сменился первый руководитель в Карабалыкском районе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33058
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 4 июля, место Армана Алиева там занял Нуржан Отегенов, теперь уже бывший аким Амангельдинского района. Депутаты районного маслихата согласовали это назначение, сообщила пресс-служба акима Костанайской области.
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§ таноми52
Re: Второе за день назначение акима - сменился первый...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.07.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В очередной раз тасуют колоду? В чём смысл? В другом месте будет работать лучше?
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§ сайлау курманов
Re: Второе за день назначение акима - сменился первый...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2789
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.07.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
акимы должны избираться из местных и местными народонаселением , эти знают каждую яму и бугор в своих местах проживания , могут прийти и спросить у своего , за что мол тебя избрали , а то сидят назначенные под охраной , носу боятся сунуть
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§ 1234
Второе за день назначение акима - сменился первый руководитель в Карабалыкском районе
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 677
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 04.07.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
акимы должны избираться из местных и местными народонаселением

Однозначно!
Иначе - временщики. :-x
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