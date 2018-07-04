Обликоморале Re: Ушедший в самоволку россиянин двадцать лет скрывался в... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5157

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:17 Нашли ''прреступника'' Пусть сначала выяснят причину самоволки, хотя кому это надо. Поди из учебки тикал во время второй чеченской или от банальной дедовщины. Конечно это его не красит как мужика, но 20 лет. Ахаха. Достаточно адм. штрафа.