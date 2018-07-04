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§ NG.kz
Пять килограммов наркотиков изъяли у пятерых костанайцев полицейские
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33058
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители Костаная подозреваются в том, что в течение трех месяцев занимались оборотом наркотиков в областном центре. Их задержали сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Костанайской области в рамках ОПМ «Кокнар-2018»
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§ 1234
Re: Пять килограммов наркотиков изъяли у пятерых костанайцев...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 677
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 04.07.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин.. А В Канаде легализация "канабиса"! :-x
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