NG.kz 73-летнюю женщину, получавшую пенсию в двух странах, судят в Костанае



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:27 Женщина обвиняется в том, что в течение 15 лет получала пенсию и государственную базовую пенсионную выплату в Казахстане, являясь гражданкой России. По материалам дела, она прописана в Троицке, там же стоит на учете в отделении Пенсионного фонда.

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