alex_60 Re: Хорошую новость об инфляции рассказал Сулейменов #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 656

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:11 еще один мальчик в главном финансовом органе.

говорит что он тут ни причем. что за месяц 320 стало 345.

и он не виноват. 8 процентов инфляции за месяц.

что весь кз на курортах и не успевают самолеты завозить зеленые.

может это его подарок на день рождения?



[Исправлено: alex_60, 04.07.2018 - 13:12]