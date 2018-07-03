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§ NG.kz
Хорошую новость об инфляции рассказал Сулейменов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33055
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщил о снижении уровня инфляции впервые за долгое время. Отдельно министр подчеркнул, что инфляция по продовольственным товарам даже ушла в минус.
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§ Vital
Re: Хорошую новость об инфляции рассказал Сулейменов
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5726
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.07.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто бы обьяснил что такое инфляция 6 % в год?
Я хожу в магазин и вижу другую инфляцию. Как они считают?
Может я не правильно считаю? Одни вопросы
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§ 211
Re: Хорошую новость об инфляции рассказал Сулейменов
211


(Пользователи)
Сообщений: 2291
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.07.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что такое за зверь ниже или выше, при постоянном повышении цен на все и вся, никто так и не знает..
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§ alex_60
Re: Хорошую новость об инфляции рассказал Сулейменов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 656
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я вижу инфляцию.
344/320 7,5 процента ЗА МЕСЯЦ!!!!!!!!!!
о чем говорит этот мальчик?
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§ alex_60
Re: Хорошую новость об инфляции рассказал Сулейменов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 656
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и вот такие упитанные мальчики.
рулят финансами.
когда? он туда. . дорога то у всех вроде одна.
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§ alex_60
Re: Хорошую новость об инфляции рассказал Сулейменов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 656
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще один мальчик в главном финансовом органе.
говорит что он тут ни причем. что за месяц 320 стало 345.
и он не виноват. 8 процентов инфляции за месяц.
что весь кз на курортах и не успевают самолеты завозить зеленые.
может это его подарок на день рождения?

[Исправлено: alex_60, 04.07.2018 - 13:12]
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§ alex_60
Re: Хорошую новость об инфляции рассказал Сулейменов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 656
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странный конечно подарок. Берия , ау.
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