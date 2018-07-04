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§ NG.kz
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33055
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера по новостям услышал информацию,что в Костанае будет построен ещё один Ледовый дворец стоимостью 4,6 млрд,ещё раз МИЛЛИАРДА тенге! Строить будет чешская фирма. У меня только один вопрос. ЗАЧЕМ???
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§ dandiv
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 601
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 04.07.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
северо-западный район?
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§ Козлов я
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 198
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.07.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Северо-запад - это святое... Визитная карточка акима (вместе с обрезанными деревьями).
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§ Алиса
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4197
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.07.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так места для ярмарок надо увеличивать - странный вопрос....
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