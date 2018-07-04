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§ NG.kz
73-летнюю женщину, получавшую пенсию в двух странах, судят в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33055
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщина обвиняется в том, что в течение 15 лет получала пенсию и государственную базовую пенсионную выплату в Казахстане, являясь гражданкой России. По материалам дела, она прописана в Троицке, там же стоит на учете в отделении Пенсионного фонда.
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§ Сабыр
Re: 73-летнюю женщину, получавшую пенсию в двух странах, судят в...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,думаю таких грамотеев у нас полным полно.. А как вскрылось? Наверно кто-то из близких проявил гражданскую нетерпимость :lol:
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