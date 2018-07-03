Цитата: костанаец:

по поводу билетов, в другой статье писали что водителям не хватает времени выдавать билет за проезд пассажиру,

я думаю если каждый из нас, кто ездит на автобусе, будет требовать билет за проезд, то это покажет реальный доход перевозчиков(мониторинг с пару тройку месяцев)

Это же каким занудой надо быть,что бы стоять на выходе и требовать клочок бумажки,который тут же выкинешь.