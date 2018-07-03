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≡ Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили забастовку», подал акимат Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили забастовку», подал акимат Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33053
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О сбоях в работе общественного транспорта в Костанае «НГ» писала вчера, 2 июля. Читатели сообщали, что 1-го и 2 июля увеличились интервалы движения автобусов. Сегодня, 3 июля, эту ситуацию официально прокомментировал акимат Костаная.
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§ Добринцофф
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6109
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.07.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
по поводу билетов, в другой статье писали что водителям не хватает времени выдавать билет за проезд пассажиру,
я думаю если каждый из нас, кто ездит на автобусе, будет требовать билет за проезд, то это покажет реальный доход перевозчиков(мониторинг с пару тройку месяцев)

Это же каким занудой надо быть,что бы стоять на выходе и требовать клочок бумажки,который тут же выкинешь.
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§ Vital
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5726
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Расторгнут договор со всеми местными за не выполнения обезательств. На следующий день появится человек . Неизвестный мистер х.без единого автобуса И скажет теперь ребята это мои маршруты. Хотите работать? Платите мне за путевку и ставте свои автобусы на маршрут. Схема довольно таки распространеная.))))
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§ Vital
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5726
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Костанайский автопарк так и работает. У них нет не одного своего автобуса. Все в найме.)))
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