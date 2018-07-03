Трэвэл Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили... #12





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Регистрация: 27.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 10:11 Цитата: Добринцофф:

Ну расторгнут договор,а кто работать то будет?

Или на акиматовский автопарк лексусов таблички наклеят с номерами и на линию выпустят?

На лексусах, на мерсах, на вольвах найдутся желающие. Кто хочет честно работать, тем и карты в руки. Жизнь-то продолжается. Легче всего ныть и ничего не делать. А критика полезна, если предлагается что-то взамен. Давайте все всё завтра бросим, ляжем спать и будем ждать, когда нам что-то кто-то принесет, а чтобы быстрее принесли, будем хаить всех подряд.