/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили забастовку», подал акимат Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили забастовку», подал акимат Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33053
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О сбоях в работе общественного транспорта в Костанае «НГ» писала вчера, 2 июля. Читатели сообщали, что 1-го и 2 июля увеличились интервалы движения автобусов. Сегодня, 3 июля, эту ситуацию официально прокомментировал акимат Костаная.
Читать новость

§ Vital
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5726
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.07.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че была забастовка? Я только знаю что была лживая инфа на васапе. А 2- 3 автобуса я так понимаю каждый день не выходит по разным причинам. Иск не о чем)))
Профайл

§ 211
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2291
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.07.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так жалобщики добиваются своего..
Завтра виновным назначат любого, с кого можно стрясти бабло..
Профайл

§ Добринцофф
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6109
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поскольку перевозчики, чьи водители не вышли на линию, нарушили тендерные договоренности, акимат Костаная подал иски в суд на расторжение договоров с ТОО «Жарык Жол» (маршруты №№ 24, 27), «TTS Reisen» (№№ 19, 18, 102, 102 «Б») и ИП «Брунер» (№№ 25, 3). Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31563

Ну расторгнут договор,а кто работать то будет?
Или на акиматовский автопарк лексусов таблички наклеят с номерами и на линию выпустят?
Профайл

§ Rexyn
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 38
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 03.07.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Материал обновлен, добавлено видео
Профайл

§ Змея Подколодная
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 03.07.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ненадлежащее выполнение услуг, между прочим, по тендеру, где оговорены все нюансы. И откровенный шантаж со стороны исполнителя. Правильно, в суд и иск им выкатить, впредь, прежде чем что нибудь сделать,подумают.

[Исправлено: Змея Подколодная, 03.07.2018 - 22:11]
Профайл

§ elektron
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1534
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.07.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слово то какое - Тендер... :-x
Как проводится и чего кому стоит?
Есть конкуренция, пусть договариваются, согласовывают.
Сильнейший или лучший перекупает более слабого и всё..
Если по капиталистически подходить. Но опять таки, с того кто выжил и без тендеров, будут обязывать соблюдать
правила перевозки пассажиров. Плюс маршруткам дать добро и появится выбор у пассажиров.
А выбор, основное правило конкуренции.

[Исправлено: elektron, 03.07.2018 - 17:29]
Профайл

§ Алиса
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4195
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.07.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
засудить - да, аж бегом. А сесть и решение найти - проблема нереальная. Почему бы власти не вложиться - как в других городах республики? Почему Кустанай вечно дорогой город? Да это круто - мы самый "дорогой" город - по всем направлениям!!! И при этом мы самые нищие. Стыдно !!! :-x

[Исправлено: Алиса, 04.07.2018 - 00:14]
Профайл

§ Azaibragimova
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Azaibragimova


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 04.06.18
Отправлено: 03.07.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот често надоели уже! Вот все вам не так, все не то! Уже среагировали, решили а вам все равно не нравится!
Профайл

§ костанаец
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
костанаец


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 03.07.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Почему бы власти не вложиться - как в других городах республики?

некогда им, бордюры, брусчатка, кронирование
какие дотации? тут пила не успевает работтаь
Профайл

§ костанаец
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
костанаец


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 03.07.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по поводу билетов, в другой статье писали что водителям не хватает времени выдавать билет за проезд пассажиру,
я думаю если каждый из нас, кто ездит на автобусе, будет требовать билет за проезд, то это покажет реальный доход перевозчиков(мониторинг с пару тройку месяцев)
а по поводу не успевает, мелочь по монетнице водитель успевает рассовывать, а билет видите ли, не успевает выдать
Профайл

§ bumerang
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 04.07.18 - 01:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маразм крепчал)) Во первых бастовали абсолютно все маршруты кроме 13. А докапались только до 3 перевозчиков почему то.. А самое смешное, точнее грустное, это как раз самые лучшие перевозчики на рынке, у которых самые свежие автобусы. Суммарно у них больше 100 автобусов на линии, чем интересно они их заменят, своими жоповозками-лексами? Иначе поднимется уже другой бунт - народный, который вынесет акимат из их тепленьких кресел...
Профайл

§ Трэвэл
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну расторгнут договор,а кто работать то будет?
Или на акиматовский автопарк лексусов таблички наклеят с номерами и на линию выпустят?

На лексусах, на мерсах, на вольвах найдутся желающие. Кто хочет честно работать, тем и карты в руки. Жизнь-то продолжается. Легче всего ныть и ничего не делать. А критика полезна, если предлагается что-то взамен. Давайте все всё завтра бросим, ляжем спать и будем ждать, когда нам что-то кто-то принесет, а чтобы быстрее принесли, будем хаить всех подряд.
Профайл

§ Сергей_я
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2502
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.07.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
я думаю если каждый из нас, кто ездит на автобусе, будет требовать билет за проезд

это равносильно требовать чек в продуктовых магазинах. Никто не будет этим заниматься, тем более покупатели.
Профайл

§ Добринцофф
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6109
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.07.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
А критика полезна, если предлагается что-то взамен.

Так что акимат может предложить взамен,если после судов, договора с перевозчиками будут расторгнуты?
Профайл
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 164
Пользователей: 3
Всего: 167

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх