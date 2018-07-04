alex_60 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #832





(Полноправные пользователи) Сообщений: 652

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:50 потому что.

Впервые Англия победила по пенальти в доп время. на чм.

до этого три вроде раза проигрывала . по пенальти . в дв.

на чм.

плюс на евро три раза. проиграли. в доп по пенальти.