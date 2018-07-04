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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1534
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.07.18 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот теперь точно всё, пенальти!
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3720
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.07.18 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шура просыпайся!!!
Это не игра,это очуметь колумбийский триллер.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 652
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 07:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я почти труп. после таких матчей.
мама дорогая. .......................
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 652
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 07:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да. Россия. Бразилия. Англия.
в таком порядке.
главные на сегодня.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 652
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
после повторного просмотра.- Англию выношу из списка.
пенальти этот. американский судья. нет, не заслужили.
включаю в тройку Швецию.
Россия, Бразилия, Швеция.
правда и бразильцы тут самая слабая... в этом списке..
а Швеция дала разрешение. на сп2.

[Исправлено: alex_60, 04.07.2018 - 08:24]
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 652
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
возвращаю Англию.
на Швеция/Англия.
Кейна завалили . да.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 652
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
потому что.
Впервые Англия победила по пенальти в доп время. на чм.
до этого три вроде раза проигрывала . по пенальти . в дв.
на чм.
плюс на евро три раза. проиграли. в доп по пенальти.
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3720
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.07.18 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 1/4 лучше бы японцы и колумбия играли
Чем Россия и швеция,они конечно ни а чём.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 652
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
согласен Россия - Швеция- лучший вариант финала.
команда игрока не трогайте меня там лишняя.

[Исправлено: alex_60, 04.07.2018 - 09:17]
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 652
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему Дания проиграла Хорватии.
понял сейчас. надо было им давать разрешение на сп2.
проза жизни.
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5724
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.18 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девчатам всем походу нравится все иностранное? Брезгливо относятся к отечественому продукту. Наверно если на российскую сборную повешать лейб маде ин колумбия. То все бы говорили: смотрите какая команда, вау, играют как умно, стратеги они, всех обхетрили)))))))))
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 652
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Девчатам всем


Не в бровь, а в глаз.
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