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§ NG.kz
Жителей Костанайской области стали чаще обманывать в Интернете
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33052
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.18 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 июля в Рудном местный житель разместил в соцсети ВКонтакте объявление о пропаже телефона Xiaomi с просьбой вернуть за вознаграждение. Ему написал незнакомец, сообщил, что нашел телефон, и попросил отправить ему деньги на «Киви-кошелек».
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§ 211
Жителей Костанайской области стали чаще обманывать в Интернете
211


(Пользователи)
Сообщений: 2300
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.07.18 - 00:45
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§ Медный
Re: Жителей Костанайской области стали чаще обманывать в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2380
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.07.18 - 01:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Граждане будьте аккуратны, мошенники не дремлят
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