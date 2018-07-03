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≡ В Казахстане подешевел бензин АИ-92 и АИ-95 - статистика		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Казахстане подешевел бензин АИ-92 и АИ-95 - статистика
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33052
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Впрочем, за год рост цен составил сразу 12 процентов. Летний дизель подскочил в цене еще сильнее - сразу на 25 процентов за год. Тогда как производство бензина в стране увеличилось за год на 9 процентов.
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§ Vital
Re: В Казахстане подешевел бензин АИ-92 и АИ-95 - статистика
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5723
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.07.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статистику уже давно не читаю. Верю только своим глазам. Два года назад дт стоило 90 тенге. Щас 178 тенге. Рост почти в 100% за два года.
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§ alex_60
Re: В Казахстане подешевел бензин АИ-92 и АИ-95 - статистика
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 643
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по городу смотрю.
92.
153.
гелиос держит мертво 159.
российский запретили ввоз.
наши -- как обычно- умножают на два.
бизнес по ....
типа ограбление по....
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§ bumerang
Re: В Казахстане подешевел бензин АИ-92 и АИ-95 - статистика
bumerang


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Сообщений: 163
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 04.07.18 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я один дурак, или нас всех за них держат? Столько лет во все трубы трубили, что мы завозим до 30% бензина с России, так как своего производства не хватает, поэтому бензин дорожает и бла бла бла. А тут наши заводы увеличил мощность АЖ на 9%, и Казахстан уже может ЭКСПОРТИРОВАТЬ БЕНЗИН по 300-400 тонн уже в этом году! В эти 9% уместились 30% рос.бензина и еще излишек в 400 тысяч тонн?!?! а в след.году откуда то возьмется уже 1млн тонн на экспорт?!
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§ elektron
Re: В Казахстане подешевел бензин АИ-92 и АИ-95 - статистика
elektron


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Сообщений: 1534
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.07.18 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
Я один дурак, или нас всех за них держат?

Нет. Просто всё и так зарубежнодобываемо, практически. А то что остаётся всё же опять выгоднее продать, по мировым ценам (70 долларов за баррель), чем населению за тугрики...

[Исправлено: elektron, 03.07.2018 - 20:25]
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