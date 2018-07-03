костанаец Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили... #10





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Регистрация: 23.01.10 (Пользователи) Отправлено: - 23:23 по поводу билетов, в другой статье писали что водителям не хватает времени выдавать билет за проезд пассажиру,

я думаю если каждый из нас, кто ездит на автобусе, будет требовать билет за проезд, то это покажет реальный доход перевозчиков(мониторинг с пару тройку месяцев)

а по поводу не успевает, мелочь по монетнице водитель успевает рассовывать, а билет видите ли, не успевает выдать