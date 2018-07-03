bumerang Re: В Казахстане подешевел бензин АИ-92 и АИ-95 - статистика #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 163

Регистрация: 03.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:05 Я один дурак, или нас всех за них держат? Столько лет во все трубы трубили, что мы завозим до 30% бензина с России, так как своего производства не хватает, поэтому бензин дорожает и бла бла бла. А тут наши заводы увеличил мощность АЖ на 9%, и Казахстан уже может ЭКСПОРТИРОВАТЬ БЕНЗИН по 300-400 тонн уже в этом году! В эти 9% уместились 30% рос.бензина и еще излишек в 400 тысяч тонн?!?! а в след.году откуда то возьмется уже 1млн тонн на экспорт?!