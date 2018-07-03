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§ NG.kz
Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33050
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об аварии, произошедшей сегодня ночью неподалеку от дома по Абая 155 "НГ" сообщили очевидцы. Автомобиль снес фонарный столб, а после, от удара, у него отлетело колесо.
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§ Сергей_я
Re: Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2501
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 03.07.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мужчина в белой футболке крикнул людям, стоящим на балконе "Вы что, бессмертные?

Ну куды там. Мы ж на порше все боги. Фу, как таких людей земля носит. Это ж не человек, это нелюдь.
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§ Алиса
Re: Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4195
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.07.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
долбо...б!! Господи прости!!!
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§ elektron
Re: Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1532
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.07.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
долбо...б!! Господи прости!!!

СогласенЦитата:
Сергей_я:
Ну куды там. Мы ж на порше все боги. Фу, как таких людей земля носит. Это ж не человек, это нелюдь.

И вопрос к прокуратуре, откуда в Костанае такие машины?
Ну моральный аспект опустим, хотя в данном случае он наиболее важен. Для храбреца особенно...
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§ elektron
Re: Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1532
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.07.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Может "бывалый" в гости приезжал ;-)
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§ Алиса
Re: Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4195
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.07.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Может "бывалый"

Ахаха... Сомневаюсь, что он покинет столицу. Тем более перед весьма длинными выходными)))
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