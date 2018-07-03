Цитата: Алиса:

долбо...б!! Господи прости!!!

СогласенЦитата: Сергей_я:

Ну куды там. Мы ж на порше все боги. Фу, как таких людей земля носит. Это ж не человек, это нелюдь.

И вопрос к прокуратуре, откуда в Костанае такие машины?

Ну моральный аспект опустим, хотя в данном случае он наиболее важен. Для храбреца особенно...