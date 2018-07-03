elektron Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1532

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:28 Слово то какое - Тендер...

Как проводится и чего кому стоит?

Есть конкуренция, пусть договариваются, согласовывают.

Сильнейший или лучший перекупает более слабого и всё..

Если по капиталистически подходить. Но опять таки, с того кто выжил и без тендеров, будут обязывать соблюдать

правила перевозки пассажиров. Плюс маршруткам дать добро и появится выбор у пассажиров.

А выбор, основное правило конкуренции.



[Исправлено: elektron, 03.07.2018 - 17:29]