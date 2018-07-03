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≡ Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили забастовку», подал акимат Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили забастовку», подал акимат Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33050
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О сбоях в работе общественного транспорта в Костанае «НГ» писала вчера, 2 июля. Читатели сообщали, что 1-го и 2 июля увеличились интервалы движения автобусов. Сегодня, 3 июля, эту ситуацию официально прокомментировал акимат Костаная.
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§ Vital
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5723
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.07.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че была забастовка? Я только знаю что была лживая инфа на васапе. А 2- 3 автобуса я так понимаю каждый день не выходит по разным причинам. Иск не о чем)))
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§ 211
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2285
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.07.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так жалобщики добиваются своего..
Завтра виновным назначат любого, с кого можно стрясти бабло..
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§ Добринцофф
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6107
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поскольку перевозчики, чьи водители не вышли на линию, нарушили тендерные договоренности, акимат Костаная подал иски в суд на расторжение договоров с ТОО «Жарык Жол» (маршруты №№ 24, 27), «TTS Reisen» (№№ 19, 18, 102, 102 «Б») и ИП «Брунер» (№№ 25, 3). Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31563

Ну расторгнут договор,а кто работать то будет?
Или на акиматовский автопарк лексусов таблички наклеят с номерами и на линию выпустят?
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§ Rexyn
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 38
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 03.07.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Материал обновлен, добавлено видео
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§ Змея Подколодная
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 03.07.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ненадлежащее выполнение услуг, между прочим, по тендеру, где оговорены все нюансы. И откровенный шантаж со стороны исполнителя. Правильно, в суд и иск им выкатить, впредь, прежде чем что нибудь сделать,подумают.

[Исправлено: Змея Подколодная, 03.07.2018 - 22:11]
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§ elektron
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1532
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.07.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слово то какое - Тендер... :-x
Как проводится и чего кому стоит?
Есть конкуренция, пусть договариваются, согласовывают.
Сильнейший или лучший перекупает более слабого и всё..
Если по капиталистически подходить. Но опять таки, с того кто выжил и без тендеров, будут обязывать соблюдать
правила перевозки пассажиров. Плюс маршруткам дать добро и появится выбор у пассажиров.
А выбор, основное правило конкуренции.

[Исправлено: elektron, 03.07.2018 - 17:29]
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§ Алиса
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4195
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.07.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
засудить - да, аж бегом. А сесть и решение найти - проблема нереальная. Почему бы власти не вложиться - как в других городах республики? Почему Кустанай вечно дорогой город? Да это круто - мы самые "дорогой" город - по всем направлениям!!! И при этом мы самые нищие. Стыдно !!! :-x
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§ Azaibragimova
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Azaibragimova


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Сообщений: 6
Регистрация: 04.06.18
Отправлено: 03.07.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот често надоели уже! Вот все вам не так, все не то! Уже среагировали, решили а вам все равно не нравится!
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§ костанаец
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
костанаец


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Сообщений: 34
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 03.07.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Почему бы власти не вложиться - как в других городах республики?

некогда им, бордюры, брусчатка, кронирование
какие дотации? тут пила не успевает работтаь
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§ костанаец
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
костанаец


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 03.07.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по поводу билетов, в другой статье писали что водителям не хватает времени выдавать билет за проезд пассажиру,
я думаю если каждый из нас, кто ездит на автобусе, будет требовать билет за проезд, то это покажет реальный доход перевозчиков(мониторинг с пару тройку месяцев)
а по поводу не успевает, мелочь по монетнице водитель успевает рассовывать, а билет видите ли, не успевает выдать
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