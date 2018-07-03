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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 55 из 55«1...535455
Куратор темы: yudjin
§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1532
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.07.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ну тогда "албанцам" походу наваляли, домой едут.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 643
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто то забьет.
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1532
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.07.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не уверен
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5151
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять албанцы не забили, угловых у них было более 10. Но мяч не идет.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 643
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пенальти
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1532
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.07.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нет 2:0
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5151
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пенальти....аааа...или нет?))
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 643
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
штрафной.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5151
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все же штрафной,
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1532
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.07.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да уж, но шанс был, жаль... 1:0
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 643
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1218
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 03.07.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Прикольно было бы посмотреть Швеция-Россия. Играют похоже, шведы атакуют больше, но игра от обороны также построена.
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1532
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.07.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Да многие думали, что Роналдо и Месси в полуфинале или даже в финале встретятся.
Но встретились они в Домодедово :lol: :-P
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1218
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 03.07.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шера и Шлихтштайнера швейцарцам не хватало, а шведы взяли дисциплиной, и контратаками, плюс физические кондиции отменные.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 643
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что там дальше.
За Колумбию. я. но смотреть не буду.
сил. нет. в три часа ночи буду смотреть.
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