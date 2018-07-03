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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1526
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.07.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Надеюсь бельгия в 1/4 от тарабанит по полной бразилию:)))

Цитата:
Обликоморале:
По игре бельгиейцев и кривлянию бразильцев, мне тоже так кажется. Аминь. Перекрестился.

Это вряд ли, там такие актёры есть, в Голливуде не сыщешь 8-)
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5148
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Бельгийцы тоже машина, они сча вместо немцев и более удачливые. ;-)
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3718
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.07.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё своих не обсуждаете
Ну тип в какой тактике проведут игру
Ах ну да,тактика одна,сцыкливо-окопная :-P :-P :-P
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5148
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вау,
Марадона готов возглавить сборную Аргентины по футболу:
(link: https://tvzvezda.ru/news/sport/content/201807031706-w0ef.htm) tvzvezda.ru/news/sport/con…
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5148
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шведы и швейцарцы как будто соревнуются, кто создаст больше голевых моментов и наиболее эффектно их профукает. :lol:
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 639
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а здоровье.
все меньше и меньше..
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 639
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да и опять. нет там швейцарцев.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 639
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колумбия завалит сегодня Ан.
так считаю.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 639
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давят албанцы конкретно.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 639
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
забили албанцам.
УРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1216
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 03.07.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

А тем не менее шведы 1-0)
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1216
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 03.07.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

"Карфаген должен быть разрушен!"(с)
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* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1526
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.07.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
давят албанцы конкретно.

Цитата:
alex_60:
забили албанцам.УРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

они то тут причём? Швейцарцы однако. 3-ри языка, но албанского нет. :lol:
В тоболе вон тоже "Югославия" играет вроде. :-P
страны многонациональные однако стали 8-)
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 639
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
они то тут причём? Швейцарцы однако.


мы же взрослые люди.
флаги на бутсах
наколки. на руках..
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 639
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 минут. плюс 6 доп.
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