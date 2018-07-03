Цитата: Vital:

Надеюсь бельгия в 1/4 от тарабанит по полной бразилию:)))

Цитата: Обликоморале:

По игре бельгиейцев и кривлянию бразильцев, мне тоже так кажется. Аминь. Перекрестился.

Это вряд ли, там такие актёры есть, в Голливуде не сыщешь