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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5148
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Я не болею в отличии от тебя.
Кто ты и што я тебе не раз конкретно сказал. :lol:
Пост $12432 перечитай внимательно. Я же не ты, что бы лукаво вилять и ныть, что тебя за твой язык шпеняю.
О жалобе, опять голословно . Где она, врун, укажи конкретно. Что тебя обидело и ты посчитал за жалобу на тебя?)))
Видимо вопрос о том можно ли с двух ников заходить? Так я пока не дождался от администрация ответа / хотя Тимур Гафуров пытался ответить, но почему то сразу удалил./ 8-)
Я тоже может на второй номер хочу еще одного перса зарегестрировать. Раз у тебя это возможно. Видимо это, ты по своему ...... принял за жалобу?)) Печалько. Всегда всех по себе судишь. А люди все другие, но тебе это не ведомо. Эго и тщеславие слишком надуто. А сам по сути, ниже на уровень той же толпы и народишка находишься.
:lol: :lol: :lol:
Фас что ли, Табака, повесели форумчан и читателей в очередной раз. Нытьем, пургой, бредом и жалобами.
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1526
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.07.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Шо опять? Продолжение марлезонского балета...
Да оставь ты уже это, его. в покое...
Он в воздухе быстрей переобувается и переодевается, чем ракеты летают :lol:
Недавно тут про соглашение и соблюдение правил нёс...
А теперь и намёка близко на то нет 8-)
Счас опять начнёт про толпу чего то придумывать, вот увидишь 8-)
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5148
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Да просто устал гадости разные читать от лжеца трусливого.
Пусть опять поноет, лечу его так, даю от одиночества выговорится.
Помогаю даже, а в ответ не капли благодарности. :lol:
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3718
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.07.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упс не туда накалякала :lol:

[Исправлено: kbkz1980, 03.07.2018 - 20:26]
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1526
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.07.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Помогаю даже, а в ответ не капли благодарности

Раньше "директор пляжа" с "шуткой юмора" тут благотворительностью занимались вроде. :lol:
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5148
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Свято место пусто не бывает.
И да, я его время от время переодически тут гоняю,шоб не расслабляся.
Цитата:
kbkz1980:

Вот именно-накалякала. :lol:
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5148
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гыыы..
Петербургская художница грудью нарисовала портрет Акинфеева.
(link: https://www.5-tv.ru/news/210177/)
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2282
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.07.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
гоняю

Гоняй, кто против то..
Только зачем потом жаловаться во всех ветках то?
В этом у тебя проблемы..
Гонять то хоть загоняйся..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2282
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.07.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а жалобы за глаза я как тебе и тогда и сейчас говорю, считаю это неприемлемым..
Два ника, пять, десять..
Да какая разница, каждый тут сам по себе что хочет то и делает..
Ты видел как я лично жаловался хотя бы на одной ветке, не на всех как это делаешь ты?
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2282
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.07.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постоянно говоря с кем то про меня, ищешь их поддержки, понимания, ну я это подхалимажем называю..
Ты слаб?
Ну тогда значит гонялку свою успокой, раз не справляешься..
Зачем тогда, чтобы жаловаться опять и снова?
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5148
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока у нас футбол и мелкие склочники местами. В мире торговая война не шуточная начинается.
Посольство Китая в США:
"Общественная безопасность в США на низком уровне. Расстрелы, грабежи, кражи становятся повсеместными. Кроме того вас поджидают здесь дикие медицинские счета, обыски и конфискации, различные телекоммуникационные мошенники"...
Это она так извешает своих соотечественников.
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