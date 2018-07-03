Обликоморале Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12436





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5148

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:02 Цитата: 211:



Я не болею в отличии от тебя.

Кто ты и што я тебе не раз конкретно сказал.

Пост $12432 перечитай внимательно. Я же не ты, что бы лукаво вилять и ныть, что тебя за твой язык шпеняю.

О жалобе, опять голословно . Где она, врун, укажи конкретно. Что тебя обидело и ты посчитал за жалобу на тебя?)))

Видимо вопрос о том можно ли с двух ников заходить? Так я пока не дождался от администрация ответа / хотя Тимур Гафуров пытался ответить, но почему то сразу удалил./

Я тоже может на второй номер хочу еще одного перса зарегестрировать. Раз у тебя это возможно. Видимо это, ты по своему ...... принял за жалобу?)) Печалько. Всегда всех по себе судишь. А люди все другие, но тебе это не ведомо. Эго и тщеславие слишком надуто. А сам по сути, ниже на уровень той же толпы и народишка находишься.



Фас что ли, Табака, повесели форумчан и читателей в очередной раз. Нытьем, пургой, бредом и жалобами.