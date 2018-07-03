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§ NG.kz
Как наследуются пенсии в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33050
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщения о том, что наследование пенсионных накоплений в случае смерти вкладчика отменили, не подтвердились. В пресс-службе ЕНПФ сообщили, что если вкладчик пенсионных накоплений умирает, его наследник сможет получить накопления погибшего после оглашения завещания.
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§ 211
Re: Как наследуются пенсии в Казахстане
211


(Пользователи)
Сообщений: 2279
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.07.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая новость..
Я свои два лимона не собираюсь оставлять в этой яме..
Придется написать завещание..
Очередное..
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