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≡ Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили забастовку», подал акимат Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили забастовку», подал акимат Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33050
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О сбоях в работе общественного транспорта в Костанае «НГ» писала вчера, 2 июля. Читатели сообщали, что 1-го и 2 июля увеличились интервалы движения автобусов. Сегодня, 3 июля, эту ситуацию официально прокомментировал акимат Костаная.
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§ Vital
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5722
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.07.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че была забастовка? Я только знаю что была лживая инфа на васапе. А 2- 3 автобуса я так понимаю каждый день не выходит по разным причинам. Иск не о чем)))
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§ 211
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2279
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.07.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так жалобщики добиваются своего..
Завтра виновным назначат любого, с кого можно стрясти бабло..
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§ Добринцофф
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6107
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поскольку перевозчики, чьи водители не вышли на линию, нарушили тендерные договоренности, акимат Костаная подал иски в суд на расторжение договоров с ТОО «Жарык Жол» (маршруты №№ 24, 27), «TTS Reisen» (№№ 19, 18, 102, 102 «Б») и ИП «Брунер» (№№ 25, 3). Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31563

Ну расторгнут договор,а кто работать то будет?
Или на акиматовский автопарк лексусов таблички наклеят с номерами и на линию выпустят?
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§ Rexyn
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 38
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 03.07.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Материал обновлен, добавлено видео
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