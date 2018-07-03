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§ NG.kz
Новое пособие для 14 тысяч семей: Назарбаев подписал закон
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33050
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главой государства подписан закон, направленный на совершенствование системы социального обеспечения. Основным нововведением законопроекта является введение нового государственного пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы с детства старше 18 лет.
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§ 211
Re: Новое пособие для 14 тысяч семей: Назарбаев подписал закон
211


(Пользователи)
Сообщений: 2279
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.07.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детские увеличат когда?
Смешно же..
Потому многие и многие валят в Россию..
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