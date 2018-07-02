Trueman4400 Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в... #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 79

Регистрация: 12.01.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:59 В инстаргам НГ опубликовали:

Относительно информации об объявленной забастовки автобусного маршрута 27, пресс-служба акима города Костаная сообщает, что данная информация не соответствует действительности. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» сообщает, что на предприятии, обслуживающий данный маршрут, 02 июня текущего года никаких забастовок не было, со слов директора ТОО Жарық жол В.Мущинского, с утра на линию маршрута № 27 вышло 14 автобусов, что на 3 меньше необходимого количества, на предприятии была не значительная проблема с кадрами, но к 03.07.2018 года проблема решена.

На 25-ом и 10-ом маршрутах сошли с маршрутов по 2-3 автобуса, но после обеда были восстановлены резервными автобусами которые предусмотрены договорными обязательствами.

Автобусы обслуживающие маршрут № 102 находятся в изношенном состоянии но продолжали движение в критическом состоянии, и были вынуждены встать на срочное техническое обслуживание.

Перевозчики обязались к 3-му июля восстановить все маршруты.