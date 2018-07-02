Обликоморале Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12432





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5139

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:48 Цитата: 211: Причем тут утро, некоторые уже в это время трудятся. Я же молчу, что ты глубокой ночью тут постоянно тусишь и волнуешься. Вообще не о чем претензия.Хотя это у тебя обычное явление, когда по существу сказать не чего. Опять одно нытье и непредвзятые обвинения.

По поводу жалоб, прошу доказательств, а не голословной клеветы.

Ну и третий вопрос.

Я вроде тебя не трогаю, обхожу стороной. Это ты как мелкий проказник пыташься трусливо напакостить. Ничего личного, уже давно к тебе не имею. Но не приемлю по жизни таких людей и поведение. Ставил на место всегда на место и дальше ставить буду. Табаки, он и есть Табаки.