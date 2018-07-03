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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 53 из 53«1...515253
Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5139
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ГДР полицейские после победы российской сборной над испанцами, задержали праздновавщего мужчину с автоматом Калашникова. А не Дракошу ли?)
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не читал, не видел, слышал. .
21 июня обматывались российскими флагами, пели и так далее.
там, наши.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А не Дракошу ли?)


да, он какую то фигню покупал, фотки выкладывал.
да и отсюда думаю штук пять вывез. для обороны
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
убрала за собой раздевалку и



они и за колумбийцами убрали.. после матча с ними.
один тут писал про это.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это я писал. было дело.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5139
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Они и после этого матча, убирали за собой трибуны, тоже есть в сети фото-видео. Да еще в национальных костюмах.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5139
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После того, как Дзюба забил гол, Медведев защел в раздевалку сборной и сказал:
'' Деньги есть, держитесь...''
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§ Сергей_я
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2501
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 03.07.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
После того, как Дзюба забил гол, Медведев защел в раздевалку сборной и сказал:
'' Деньги есть, держитесь...''

продолжу фразу
'' Деньги есть, держитесь, пенсионеры помогли деньгами''
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все..... чемпионат надо заканчивать.
Россия - чемпион.
представитель кз- VITAL.при вручении.
второе место - как решит женский пол в лице ..
. третье место- Япония. по игре заслужили.
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Страница 53 из 53«1...515253
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