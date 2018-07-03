alex_60 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #776





(Полноправные пользователи) Сообщений: 623

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:07 а дело было так.

он всегда выходил и лежал. за окном .

на той штуке что за окном. тогда еще не было - этой- от мух....

и тут я....он шел как раз и тут я.. его позвал..

он дернулся .. и полетел.