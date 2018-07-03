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§ NG.kz
Убившему бомжа рудничанину вынесли приговор в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33042
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
42-летний житель Рудного Иван ФЕДОРЮК признан виновным в убийстве бездомного Александра Пилюгина. Приговор ему огласили сегодня, 3 июля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.
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§ 211
Re: Убившему бомжа рудничанину вынесли приговор в Костанае
211


(Пользователи)
Сообщений: 2271
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.07.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маловато что то дали..
То что он из себя возомнил Чикатило, санитара леса, нужно было еще десятку впаять..
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§ Volonter
Re: Убившему бомжа рудничанину вынесли приговор в Костанае
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1415
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 03.07.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иван Федорюк свою вину полностью признает и раскаивается. Об этом он сказал сразу же, когда к нему обратился судья Абай РАИСОВ Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31496
- это цитата из предыдущей статьи. Просто непонятно, для чего тогда нужны были Цитата:
проведенные экспертизы. Их в деле было несколько: молекулярная, биологическая, судебно-медицинская, психиатрическая Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31552?1530598924
Психиатрические экспертизы показали, что вменяем, но всё равно он прошёл по смягчению как "жёлтокарточник" - для чего она тогда нужна была? Ну и повторюсь - если в итоге он сам во всём признался, то кому что нужно было остальными экспертизами доказывать?
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§ таноми52
Re: Убившему бомжа рудничанину вынесли приговор в Костанае
таноми52


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Сообщений: 69
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.07.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
если в итоге он сам во всём признался, то кому что нужно было остальными экспертизами доказывать?



Или деньги налогоплательщиков не жалко (богатая ведь страна!), или кого-то обогащали
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