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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2271
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.07.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реклама редиски, огурцов, минералки, тарелки, запрещенных в НГ..
Но я не боюсь, в Соглашении этого нет..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2271
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.07.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Жительница Костанайской области избила св

Сплетни они есть сплетни..
Да уш..
Да, были люди в наше время..
Не то что форумное племя..
Богатыри не вы..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2271
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.07.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще собирать сплетню кто кого бил в семьях или какая жена изменила мужу с кем то, раннее немного думал что это не удел мушчинок..
А вот надо же..
АбшЫбался..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2271
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.07.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со времени Соглашения с НГ, настоящих мушчинок как ветром сдуло..
Не нужны они тут..
"Кто за базар отвечает глядя прямо в глаза"..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2271
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.07.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обо мне опять за глаза тему повели..
Нет чтобы как то лично высказать..
Бояться..
Значит Уважают..
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1764
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.07.18 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Но я не боюсь, в Соглашении этого нет..

Да ты просто Герой! Шататель устоев!Невзиратель на лица!
А есть в Соглашении пункт, запрещающий загаживать Форум своими фотками?
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1764
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.07.18 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Кто за базар отвечает глядя прямо в глаза"..

Ну уж чья бы корова мычала!!!Цитата:
211:
Бояться..
Значит Уважают..

Кого?! Тебя?! Ха-ха три раза... Ты бы для начала научился бы писать без "АШИПАК". :-) :-) :-)
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5136
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.18 - 07:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211: мушчинок.. А вот надо же..
 

Мушинка,опять по себе судить пробуешь.
Где ты сплетню увидел?
Уже не знаешь истеричка, что бы написать и привлечь к себе внимание?
Хватит уже стучать по днищу.
:lol: 8-) :lol:
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2271
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.07.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Я тебе по утрам спать не даю?
Или опять будешь привлекать внимание жалуясь на меня?
Не надоело?
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2271
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.07.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
запрещающий загаживать Форум своими фотками?

Там нет такого..
Не Форум, а Флуд..
Кстати который начался из за меня и благодаря так сказать мне..
Что, забыл что ли?
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2271
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.07.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, не нужно обо мне говорить за глаза постоянно в каждой ветке..
Внимание он привлекает..
Понимаешь, это девчачьи выходки, говорить так..
Тогда может найдешь свое душевное равновесие..
Профайл
Ответить Новый топик
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