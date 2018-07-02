Цитата: 211: мушчинок.. А вот надо же..



Мушинка,опять по себе судить пробуешь.

Где ты сплетню увидел?

Уже не знаешь истеричка, что бы написать и привлечь к себе внимание?

Хватит уже стучать по днищу.

