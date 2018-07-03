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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ Мишаня
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 557
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 03.07.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
далек ты парень от футбола. . иди, гуляй

Я смотрю ты рядом с футболом. Ты сам-то не олбанец?
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5720
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.07.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отстойная игра бразильцев. Ни тебе доп время, ни пенальте нету. Из начально было понятно кто выиграет. Нет интриги. Скучно . Уснул на 7 минуте. Хорошая колыбельная игра на ночь))))
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§ Мишаня
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 557
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 03.07.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
совсем стыд потеряли некоторые. молчал бы лучше

Знаешь, у меня есть всё. Кроме денег и совести. А у тебя похоже нет ничего. Только совесть и деньги. Коммрческий проект от настоящего футбола научись отличать - и будет счастье
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За Колумбию и за Швецию я .
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, Россия в числе восьми ведущих футбольных сборных.
такие дела.
у меня коту сегодня два дня. плюс 14 лет. кот- космонавт.
с 5 этажа летал.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня он два раза завтракал.
в пять утра. я. и потом второй раз.
сказал говорят что не ел.
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§ Сергей_я
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2499
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 03.07.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
з начально было понятно кто выиграет. Нет интриги. Скучно

зато они хоть бегали, создавали моменты. Было хоть какое-то зрелище.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
зато они хоть бегали, создавали моменты. Было хоть какое-то зрелище.


о, хоть один Петросян появился, веселее стало.
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5720
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.07.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Настоящее зрелище, это когда кот-косманавт Алекса с 5 этажа с полным желудком летит))))
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
с полным желудком летит))))


этого я не говорил никогда. про желудок.
прощаю тебя за фейк.
но операцию не делали.
уколы, обезбаливающее. ему тогда десять лет было.
летом было. сугробов не было.
на отмостку цементную упал.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а дело было так.
он всегда выходил и лежал. за окном .
на той штуке что за окном. тогда еще не было - этой- от мух....
и тут я....он шел как раз и тут я.. его позвал..
он дернулся .. и полетел.
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5136
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

Бегает.... Пять комплексов с-400 в подарок саудитам. Гарантированные покупки картофана и цитрусоваых из Египта. Уругвайцам ничего из этого не надо

Спасибо, насмешил. Забыл еще про мельдоний добавить и то что Россия не признает борьбу Каталонии за независимость. Поэтому испанцы и того, а не неповезло. :lol:
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Загреб. Хорватия.
моя первая командировка.
тогда еще все югославы.
отель Интерконтиненталь..
в номере телика не было.
смотрим в баре внизу.
смута в Алма-ате. Колбин.
декабрь.
потом на Новый год в Альпы...
ну кто помнит.... я уже про это писал...
как в песне- не забывается такое никогда.

[Исправлено: alex_60, 03.07.2018 - 12:22]
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Спасибо, насмешил. Забыл еще


активность в инете у служащих,хоть в госе, хоть наемных,
так понял что у нас , что в России одинаковая.
пришел , комп включил, никого нет, написал всякой всего всем, и отключился.
все они тут уже известны. эти люди никогда не пишут за пределами графика работы.
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5136
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Японская сборная,после проигранного Бельгии матча,убрала за собой раздевалку и оставила табличку со русским словом "СПАСИБО". Фото гуглите в сети.
Некоторые из мушинок, тут как то писали, что мало им досталось в Нагасаке и Хиросиме.((
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