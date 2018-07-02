bumerang Re: Перебои в работе общественного транспорта начались в... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 160

Регистрация: 03.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:41 Работаю не в автопарке, сам часто езжу на автобусе, супруга каждый день. Это предисловие. А реальность такова - во больших городах, в областных тем более, - везде субсидируются пас.перевозки. Хоть кто нибудь попробуйте адекватно оценить ситуацию. Особенно легко это сделать у кого есть машина в семье, так как такой человек понимает как с каждым годом все дороже обходиться машина. Топливо в небеса, запчасти туда же, налоги в ту же сторону. А теперь умножьте эти цифры раза в три как минимум, так как цены на запчасти автобусов - космические, 50, 100, 200, 350 тыс за деталь! Соляра уже дороже 95. И вы все карман перевозчика смотрите. И еще постоянно требуете обновления автопарка! Да, лет 7-8 назад при той стоимости соляры, запчастей и той стоимости проезда - перевозчики жировали возможно, но опять же в то время они активно покупали новые автобусы (свежие б/у). А что теперь? Да, в убыток они не работают. Но и автобусы не покупают от слова совсем, шаманят старье и ездят до последнего. Скоро настанет это "последнее", когда половина автопарка Костаная просто сдадут на металолом, вот тогда и будем стоять на остановках по полчаса+. И вся проблема в том, что наши Царьки в акимате, не хотят субсидировать перевозки, как делают во всех областных центрах КЗ. Они то ездят на Лексах, их наши нужды не колышат...