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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ Мишаня
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 557
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 03.07.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
далек ты парень от футбола. . иди, гуляй

Я смотрю ты рядом с футболом. Ты сам-то не олбанец?
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5718
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.07.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отстойная игра бразильцев. Ни тебе доп время, ни пенальте нету. Из начально было понятно кто выиграет. Нет интриги. Скучно . Уснул на 7 минуте. Хорошая колыбельная игра на ночь))))
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§ Мишаня
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 557
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 03.07.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
совсем стыд потеряли некоторые. молчал бы лучше

Знаешь, у меня есть всё. Кроме денег и совести. А у тебя похоже нет ничего. Только совесть и деньги. Коммрческий проект от настоящего футбола научись отличать - и будет счастье
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Страница 52 из 52«1...505152
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