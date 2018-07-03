alex_60 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #757





(Полноправные пользователи) Сообщений: 611

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:22 посмотрел еще раз яп-бе.

почему то бе все бородами.

я уж не говорю что кто они вообще. с какой планеты.

сегодня сборная Албании кстати играет. со шведами.

шведы вроде похожи на предков. викингов.





Цитата: kbkz1980:

Я за бразилию,потому как команда достойная



ответ так себе. незачет. должна быть гордость за... а не мне -достойная..



[Исправлено: alex_60, 03.07.2018 - 09:24]