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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5131
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.18 - 07:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самураи фсе, печалько.
Бельгия действительно сейчас одна из сильнейших сборных. Что творят .
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3715
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.07.18 - 08:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Шура и не говори смотрю 1/8
Так и не поняла,что там делает Россия с такой игрой
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Так и не поняла,что там делает Россия с такой игрой


будущие чемпионы Мира.
думаешь хакеры просто так вкалывают
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а мне игра россиян нравится.
результат есть. ну по духу. я русский.
жена русская, сын рожден в России. дочь тут.
внуки тоже тут.
что , мне теперь за Бразилию болеть?
я же спрашивал, почему ты за них. ты не ответила.
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3715
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.07.18 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я за бразилию,потому как команда достойная
Очень хочу,чтобы реабилитировалась за 14 год
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3715
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.07.18 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не игра у россиян,это сцут выйти со своей штрафной
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрел еще раз яп-бе.
почему то бе все бородами.
я уж не говорю что кто они вообще. с какой планеты.
сегодня сборная Албании кстати играет. со шведами.
шведы вроде похожи на предков. викингов.


Цитата:
kbkz1980:
Я за бразилию,потому как команда достойная


ответ так себе. незачет. должна быть гордость за... а не мне -достойная..

[Исправлено: alex_60, 03.07.2018 - 09:24]
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3715
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.07.18 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Гордость за что,за то что играют фигово,но всё же они твои.Да нет Шура,я за ФУТБОЛ,красивый,зрелищный.
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§ Мишаня
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 557
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 03.07.18 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Так и не поняла,что там делает Россия с такой игрой

Бегает.... Пять комплексов с-400 в подарок саудитам. Гарантированные покупки картофана и цитрусоваых из Египта. Уругвайцам ничего из этого не надо. Результат на лице. Испанцам просто не повезло.
Анекдот: футбольная встреча РФ-Эстония: комментатор - идет 10я минута матча. На поле появляется сборная Эстонии. Счет по-прежнему 0:0. Не знаю, как эстонцев, а россиянских хутболистов точно в глаз анекдотом
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§ Мишаня
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 557
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 03.07.18 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
а то что играют фигово

Они еще и играют? Ошибаетесь
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Гордость за что,за то что играют фигово,но всё же они твои


анекдот про червяка знаешь наверное. про Родину.
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§ Мишаня
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 557
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 03.07.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сегодня сборная Албании кстати играет

Это кого олбанцами назвали?
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§ Мишаня
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 557
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 03.07.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
анекдот про червяка знаешь

В тему? Расскажи, поржемЦитата:
alex_60:
про Родину

Это к 112му, он любит расставить точки, что есть Родина
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
а россиянских хутболистов точно в глаз анекдотом


ты о чем? о команде которая вышла в восьмерку лучших команд мира?
совсем стыд потеряли некоторые. молчал бы лучше.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.18 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Это кого олбанцами назвали?


далек ты парень от футбола. . иди, гуляй.
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